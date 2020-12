Positivi 12 giocatori, Frosinone falcidiato dal Covid: oggi allo "Stirpe" il match contro il Pordenone

Frosinone falcidiato dal Covid, ma salvo eventuali e ulteriori brutte notizie dell’ultima ora (in mattinata un nuovo tampone), oggi alle 15 al “Benito Stirpe” scenderà regolarmente in campo contro il Pordenone (un positivo) per la quindicesima di andata.

Nonostante abbia attualmente ben 13 positivi (12 tesserati e un membro dello staff) al Covid, infatti, il Frosinone non sembra intenzionato ad avvalersi della specifica norma che permette ad un club che abbia più di 8 elementi indisponibili per positività al virus, di poter chiedere alla Lega il rinvio della gara.

APPROFONDIMENTI LA SITUAZIONE Covid Frosinone, oltre 300 nuovi positivi e 10 morti nei tre giorni... LOTTA AL VIRUS Covid Frosinone, pronto il piano vaccinale: ecco i primi cinque a cui...

Il Frosinone in effetti sarebbe nelle condizioni di utilizzare (una volta sola nell’arco del campionato) il “bonus” dal momento che conta 12 calciatori positivi - ai 4 precedenti, ieri si sono aggiunti gli altri 8 dopo l’ennesimo ciclo di tamponi molecolari - ma quasi certamente rimanderà la decisione a mercoledì 30 dicembre in occasione della trasferta a Pisa.

Avrebbe, infatti, più tempo a disposizione per poter magari giocare lo scontro diretto d’alta classifica in casa con la Spal (il 4 gennaio 2021) in condizioni meno precarie delle attuali, confidando inoltre di recuperare qualche infortunato e sperando in qualche sopraggiunta negatività. Oggi al “Benito Stirpe”, invece, ci sarà soltanto da stringere i denti per i “resti” della squadra di Nesta e cercare di salvare quantomeno la pelle contro il Pordenone che, obiettivamente, almeno sulla carta potrebbe avere la strada spianata con i padroni di casa decimati dal Covid.

Per questo motivo Nesta ha potuto convocare soltanto 15 elementi, di cui 4 sono portieri e cioè Bardi, Iacobucci, Marcianò e Trovato. Della lista fanno anche parte i difensori Zampano, Szyminski e Beghetto, i centrocampisti Gori, Tribuzzi, Kastanos, Tabanelli, Vitale e Boloca, gli attaccanti Ciano e Parzyszek.

Largamente rimaneggiata, per non dire stravolta, quindi, la formazione del Frosinone che Nesta inizialmente potrebbe schierare con questo inedito e forzato 3-5-2: Bardi tra i pali, Zampano, Szyminski e Beghetto difensori centrali, Tribuzzi e Boloca sugli esterni, Vitale, Gori e Tabanelli a centrocampo, Ciano e Parzyszek punte. Con la speranza che nel corso dei 90 e passa minuti non si verifichino contrattempi perché a quel punto il tecnico si vedrebbe costretto a dare spazio soprattutto ai portieri. Una situazione davvero grottesca e incredibile che poteva essere magari evitata se le Società si fossero accordate per un altro blocco del campionato limitatamente al periodo attuale.

Non è successo e, dunque, sarà sempre più un campionato falsato dai contagi del virus e in cui chi avrà più fortuna a restare fuori dalla pandemia, trarrà un sicuro e grande giovamento in termini di risultati e di classifica. E, dunque, quella di oggi tra i giallazzurri di Nesta, reduci dalla sconfitta di Cittadella (1-0) e i neroverdi di Tesser che vengono dal passo falso casalingo (1-2) con la Cremonese, sarà proprio una sfida condizionata dal Covid che ha privato l’allenatore dei ciociari di ben 12 elementi, dei quali 10 titolari.

Tra i convocati, peraltro, figura Kastanos, però il nazionale cipriota non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio muscolare e di conseguenza dovrebbe partire dalla panchina. Insomma, alla luce della gravissima situazione sanitaria venutasi a creare in queste ultime ore in casa Frosinone, è molto probabile che Kastanos venga rischiato nonostante la precarietà delle sue attuali condizioni fisiche. Le nuove positività sono state comunicate dal Frosinone sul sito ufficiale nel tardo pomeriggio di ieri.

I 9 positivi - si legge nella nota del club - sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali e la Società ha inoltre attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft. In mattinata per i 15 giallazzurri convocati un nuovo tampone. Infine, l’arbitro sarà Pezzuto di Lecce, lo stesso di Frosinone-Entella (0-0) giocata lo scorso 20 ottobre.

Ultimo aggiornamento: 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA