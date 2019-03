Ultimo aggiornamento: 13:49

Non soltanto il rammarico per aver gettato alle ortiche una ghiotta occasione per restare sulla scia di Bologna e Empoli e magari ridurre le distanze dalle rivali nella lotta salvezza. Per il Frosinone anche la delusione di essere uscito sconfitto dallo Stirpe, che resta un tabù, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio. La differenza l'hanno fatta l'esperienza e il cinismo dell'attaccante Belotti e la pazianza predicata dallla panchina dal tecnico Mazzarri. I giallazzurri nella ripresa sono scesi in campo svuotati, con il centrocampo, Chibsah a parte, che è imploso all'improvviso, lasciando praterie ai granata, divenuti padroni del campo. Ora quella con l'Empoli di domenica assume le caratteristiche della sfida della vita, quella da dentro o fuori. Una finale.«Se guardo al primo tempo devo dire che abbiamo disputato una partita perfetta e siamo stati superiori al Torino, concedendo pochissimo e creando tre quattro situazioni importanti. Poi - aggiunge Baroni - nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e con la loro qualità è diventato tutto difficile, soprattutto dopo il gol preso su palla inattiva».Ora c'è l'Empoli. «Non cambia niente, certo con la vittoria si arrivava al match con una continuità di risultati, così, invece, bisognerà fare una partita provando per forza di cose a vincere - replica Baroni -. Dobbiamo preparare al meglio questa gara perché per me è da dentro o fuori».