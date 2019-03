Ultimo aggiornamento: 16:16

Ci vorrà un Torino «al top» contro un Frosinone che, da quando ha cambiato allenatore, «ha messo tutti in difficoltà». Walter Mazzarri non guarda la classifica e, alla vigilia della trasferta dello Stirpe, chiede a Belotti e compagni di mettere da parte le ambizioni d'Europa e - dopo la striscia di sei partite senza subire gol - i discorsi sui record. Perché «le partite - sostiene - vanno preparate nei minimi dettagli, dall'alimentazione al tempo libero»; e contro qualunque avversario serve la massima concentrazione.Il tecnico granata, che ha anticipato di un giorno la conferenza della vigilia, ricorda l'andata contro i ciociari. «Abbiamo rischiato di pareggiare in casa e da allora sono pure migliorati, per cui grande rispetto per il Frosinone», sottolinea Mazzarri, che non svela la formazione. «Domani - scherza - la chiederò a Frustalupi», suo vice allenatore. «Ho delle idee, ma ci sta che qualcosa cambi. Vedremo domani». Con Aina e Lukic in dubbio, perché non al meglio, a centrocampo sembra certo il rientro dal primo minuto di Rincon, mentre in attacco potrebbe avere una chance da titolare Zaza. «Dopo domenica ha scalato delle posizioni importanti», dice dell'attaccante che dopo il gol al Chievo potrebbe tornare a fare coppia con Belotti, con Iago Falque in panchina. Lo spagnolo, sostituito per infortunio domenica scorsa, è comunque a disposizione. «Nel calcio le partite si vincono e si perdono in 14. La formazione la vedrete domenica, non voglio dare vantaggi all'avversario».