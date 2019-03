Lunch match nella trasferta contro la Fiorentina, posticipo serale allo «Stirpe» contro l'Inter. Ci sono anche due gare del Frosinone tra quelle indicate dalla Lega, che ha reso noto gli anticipi e i posticipi di Serie A dalla 10ma alla 14ma giornata di ritorno.

Nella 12a Fiorentina-Frosinone si disputerà domenica 7 aprile alle 12.30, mentre in quella successiva i giallazzurri sfideranno in casa i nerazzurri di Spalletti domenica sera alle 20.30. © RIPRODUZIONE RISERVATA