Inizia una settimana importante per il Frosinone in vista del match interno con il Torino, la prima di quattro sfide di fila decisive per la stagione dei gialazzurri. Dopo il prezioso pari centrato fuori casa contro il Genoa, mister Baroni ha caricato la squadra per tenere alta la concentrazione sull'obiettivo salvezza. «Noi ci crediamo, ma non dobbiamo guardare ai punti che ci separano dalla missione. Chiaro che dobbiamo tornare a farne in casa e il calendario, a parte la partita con il Torino, ci mette di fronte degli scontri diretti, alcuni in casa. La squadra è pronta perché la prestazione c’è sempre stata, poi per distrazione abbiamo lasciato dei punti per strada. Adesso, però, è il momento di portare a casa i punti. Non dobbiamo mollare di un millimetro, ma rilanciare, perché questo è il momento in cui dobbiamo osare di più. Questo è un messaggio che do alla squadra», ha spiegato Baroni.

