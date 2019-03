Finisce con un prezioso pareggio (0-0) per il Frosinone la sfida disputata al Ferraris contro il Genoa di Prandelli. Reti inviolate, emozioni e un punto importante ottenuto dai canarini, che restano così sulla scia dell'Empoli, quartultimo con un vantaggio di 5 punti sui ciociari.

La squadra ospite ha giocato dal 33' del primo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Cassata e questo rende merito ai giallazzurri. A due settimane dalla vittoria sempre al Ferraris contro la Sampdoria, dunque, per la squadra di Baroni un altro risultato importante nella lotta salvezza conquistato proprio sotto la lanterna.

Ora per il prossimo turno allo «Stirpe» arriverà il Torino.