Eusebio Di Francesco prova a tenere alta l'attenzione a Trigoria in vista della trasferta di domani a Frosinone.

«Si rischia di fare figuracce se prendiamo sottogamba un avversario che lotta per la salvezza - ha spiegato il tecnico della Roma alla vigilia del match -.L'approccio alla partita quindi è fondamentale, non la possiamo sbagliare, dobbiamo vincere».

«I diffidati? Alcuni giocheranno sicuramente, ma farò delle valutazioni in base al turnover per chi ritengo debba recuperare delle energie anche nervose» aggiunge Di Francesco, aprendo a un possibile turno di riposo per Zaniolo: «Ha giocato tanto ed è probabile che parta dalla panchina. De Rossi sarà titolare, così come Dzeko, che spero si sblocchi. Pastore? Domani si potrebbe rivedere in campo e anche Perotti potrebbe essere della partita. Con Kluivert ed El Shaarawy si gioca le due maglie sugli esterni». Ultimo aggiornamento: 17:05