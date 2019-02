Impresa del Frosinone che espugna il Ferraris grazie a un gol di Ciofani nel primo tempo, al 25', e si avvicina a due punti dalla zona salvezza. Per la Sampdoria seconda sconfitta consecutiva arrivata nonostante un possesso palla superiore.

I giallazzurri, ben messi in campo, attenti e ordinati, hanno affrontato i blucerchiati senza timore e hanno punto quando se n'è presentata l'occasione. A blindare il risultato anche un miracolo di Sportiello su un colpo di testa ravvicinato nel finale.

Gli uomini di Baroni tornano così in piena corsa per la permanenza in Serie A, riducendo il distacco dalle principali rivali, Empoli e Bologna, ora davvero vicine. © RIPRODUZIONE RISERVATA