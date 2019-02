© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un Frosinone in piena emergenza quello che affronterà la Lazio allo Stirpe nel primo dei due posticipi del lunedì della 22esima giornata di Serie A. Tra infortuni e squalifiche saranno sei gli assenti. «Dobbiamo fare di necessità virtù - ha dichiarato il tecnico Marco Baroni nella conferenza stampa della vigilia - Affrontiamo una squadra fortissima, in fiducia dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Inter. Sarà per noi una partita difficile, ma voglio vedere una prestazione di coraggio e di personalità, sarà fondamentale la gestione del pallone».Sulla sponda biancoceleste mister Inzaghi mantiene i suoi sulla corda: «Abbiamo analizzato il Frosinone: i ciociari giocano al calcio e hanno vinto a Bologna che era rimasto in dieci. Sono una squadra in salute e anche a Udine avrebbero meritato di più, abbiamo grande rispetto per i giallazzurri e ci servirà una prova importante perché sono organizzati e ben allenati: dovremo fornire una prestazione da vera Lazio», ha detto il tecnico.