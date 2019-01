Nessun colpo finale. L’ultimo giorno del mercato invernale, nonostante i tentativi, per il Frosinone si è chiuso senza altri affari. Bomber Ciofani resta in giallazzurro, il club lo ha subito dichiarato incedibile quando si è fatto vivo il Pescara.

La finestra invernale del calciomercato, dunque, si è conclusa con un bilancio di quattro innesti (Valzania dall’Atalanta, Viviani dalla Spal, Trotta dal Sassuolo e Simic dal Milan) e nove partenze (Hallfredsson, Ardaiz, Vloet, Campbell, Crisetig, Perica, Soddimo, Besea e Matarese, per il quale è stato accordato il prestito secco al Foggia).

All'ultimo è sfumato il passaggio di Sammarco all'Ascoli.