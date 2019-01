Il Frosinone prepara la sfida interna contro la Lazio, in programma lunedì alle 19 allo Stirpe.

Emergenza in difesa per il tecnico Marco Baroni, che dovrà rinunciare agli infortunati Ariaudo, Brighenti e Zampano, fuori causa anche il neo acquisto Simic, fermato da un problema muscolare al polpaccio.

In dubbio Ghiglione, ai box per un fastidio alla coscia destra. Squalificato Cassata, probabile spazio dal primo minuto per l'ex Atalanta Valzania. Contro la Lazio scelte di formazione quasi obbligate. Salamon sarà confermato al centro della difesa, in mezzo al campo cabina di regia affidata ancora a Maiello, davanti spazio alla coppia Ciano-Pinamonti. © RIPRODUZIONE RISERVATA