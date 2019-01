Ultimo aggiornamento: 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla curva sud alla tribuna est: in occasione della sfida di lunedì sera (ore 19) allo "Stirpe" contro la Lazio, gli abbonati giallazzurri del settore E della Sud troveranno posto nel settore H della tribuna est. Vi potranno accedere con la propria tessera. Lo ha comunicato il Frosinone calcio. Lo spostamento dei sostenitori del Frosinone è stato deciso "per motivi legati alla sicurezza". In città, infatti, è previsto l'arrivo di un migliaio di tifosi della Lazio.Questi i posti interessati: settore E fila 3 dal posto 20 al posto 30, fila 4 dal posto 21 al posto 34, fila 5 dal posto 19 al posto 34, fila 6 dal posto 19 al posto 34, fila 7 dal posto 19 al posto 35, fila 8 dal posto 19 al posto 35, fila 9 dal posto 19 al posto 36, fila 10 dal posto 19 al posto 34, fila 11 dal posto 19 al posto 34, fila 12 dal posto 19 al posto 34, fila 13 dal posto 19 al posto 34, fila 14 dal posto 19 al posto 34, fila 15 dal posto 19 al posto 34, fila 16 dal posto 19 al posto 34, fila 17 dal posto 19 al posto 34, fila 18 dal posto 19 al posto 35.