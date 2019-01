Due annunci in poche ore: il Frosinone ha ufficializzato anche l'ingaggio del difensore centrale Simic, dal Milan.

Il club ha comunicato di «aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Stefan Simic. Il difensore ceco classe ’95 arriva a titolo temporaneo dal Milan».



L'ex rossonero, dunque, si aggiunge al centrocampista Federico Viviani, per il quale la trattativa con la Spal si è chiusa qualche ora prima. Il giocatore approda al Frosinone in prestito con diritto di riscatto.



Intanto sembra quasi fatta per il trasferimento dell'attaccante del Sassuolo Marcello Trotta, a un passo dal passaggio in maglia giallazzurra.