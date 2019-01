Il centrocampista atalantino Valzania ha firmato e in mattinata a Ferentino ha preso parte al primo allenamento in maglia giallazzurra. Valzania arriva al Frosinone con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto, quindi, a giugno del 2020. Paganini, intanto, è tornato ad allenarsi con la squadra e questa è una buona notizia per mister Baroni. © RIPRODUZIONE RISERVATA