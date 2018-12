© RIPRODUZIONE RISERVATA

i giallazzurri, rivitalizzati dalla cura Baroni, soprattutto in chiave psicologica, sono attesi dalla sfida del Bentegodi di Verona contro il Chievo, sulla cui panchina siede il cassinate Mimmo Di Carlo.Quello di domani, ore 15, sarà un altro scontro diretto per la salvezza che il Frosinone, come è già successo alla Dacia Arena contro l’Udinese, dovrà cercare quantomeno di non perdere e anzi possibilmente di vincere.In mattinata a Ferentino la squadra ha svolto la seduta di rifinitura prima della partenza per Verona dove domani affronterà i padroni di casa del Chievo, reduci dalla sconfitta all’inglese (2-0) a Genova contro la Sampdoria.Oggi verranno valutate le condizioni di Ariaudo e Ghiglione, oltre che quelle del resto della truppa visto che in una settimana, con quella di domani, saranno tre le partite disputate. Pertanto è naturale aspettarsi il turnover da parte di Baroni che sicuramente cambierà qualcosa.