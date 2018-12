© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sportiello 6,5 Attento nelle uscite. Nelle poche volte che viene chiamato in causa, come sul colpo di testa ravvicinato di Romagnoli, è risoluto. Il palo lo salva al 16’.Goldaniga 6,5 Quando c’è da difendere francobolla la punta avversaria che gli compete: sia con Higuain sia con Cutrone mostra autorità.Ariaudo 6,5 Più determinato e rapido nelle chiusure, si concede anche qualche ripartenza. Un lavoro di posizione quasi invisibile, ma importante in chiave di cucitura del pacchetto. Deve uscire anzitempo (31’ st Salamon 6 Un intervento fondamentale per sradicare la sfera dai piedi di Higuain).Krajnc 6 Fatica per cercare di arginare le incursioni di Castillejo, ma si muove bene in armonia con i centrali.Ghiglione 6,5 Corre, lotta, imperversa sulla fascia, non si risparmia. Spirito d’iniziativa e intraprendenza lo portano per due volte a impegnare Donnarumma, in giornata di grazia.Chibsah 6,5 Un mastino, un guastatore delle trame avversarie. Recupera un’infinità di palloni, fa ripartire la squadra, ma in alcune occasioni gli manca lucidità nell’ultima fase.Maiello 6 Si rivela utile in fase di ripiegamento e in quelle di transizione a centrocampo quando c’è da rifiatare. Potrebbe dare un apporto maggiore alla costruzione del gioco.Crisetig 6 Ci mette un po’ a raggiungere il ritmo, ma quando ci riesce spazia e si fa sentire, anche se il lavoro gli riesce meglio in copertura.Beghetto 6 Sulla fascia galoppa in particolare nel primo tempo, cercando giocate rapide e provando a infilarsi negli spazi, come al 35’ quando non finalizza una buona chance.Ciano 6 Pochi spunti e tanto lavoro sporco, ma quando si accende si vede: la Var gli annulla un gol che sarebbe rimasto nella storia, al 93’ Donnarumma vola e gli toglie la sfera dall’angolo.Pinamonti 6,5 Forza, agonismo e qualità. Costringe la difesa del Diavolo a non salire come vorrebbe.Baroni 7 La mano del neo tecnico si vede. I giallazzurri sembrano più squadra: compatti, combattivi e stimolati.