Un super Donnarumma e la Var negano la prima vittoria interna al Frosinone ed evitano il tracollo del Milan.

I rossoneri escono dallo Stirpe con un carico di incertezze, con un’altra prova opaca e senza gol all’attivo (per la quarta gara consecutiva). Un periodo buio che li ha fatti scivolare fuori dalla zona Champions e la panchina di Gattuso traballa. Ad acuire la crisi del Diavolo ci ha pensato il Frosinone, squadra in piena lotta salvezza, rigenerata dal tecnico Baroni e al secondo risultato utile.

I Leoni ciociari hanno spaventato il Diavolo, privo di Suso, che può recriminare per un palo di Castillejo e per le potenziali occasioni sciupate da Higuain. Ma chi ha il rammarico maggiore per un’impresa mancata è il Frosinone, che, con coraggio e aggressività, ha collezionato le chance più nitide, compreso un gol annullato con il ricorso alla Var. Un pareggio che tiene aperta la crisi del Milan, che ha mostrato poca fluidità nella manovra, e che può essere considerato anche stretto in casa giallazzurra.

Gattuso recupera Kessie e Bakayoko e in attacco schiera Cutrone e Castillejo a sostegno del Pipita. Baroni, invece, in avanti si affida alle qualità del giovane Pinamonti, affiancato da Ciano, e opta per un centrocampo di sostanza. A destra, come esterno, spazio a Ghiglione: sarà una spina nel fianco per i rossoneri. In avvio sembra un Milan trasformato rispetto alle ultime apparizioni, motivato e autoritario, tanto che al 3’ Cutrone ha una ghiotta occasione. Poi, però, la fiammella si spegne, quasi in concomitanza con il palo colpito da Castillejo. Un legno che scuote i ciociari che fanno della praticità la loro virtù. Il primo a capire che si può osare è Ghiglione, che al 30’ scalda i guanti di Donnarumma con un gran tiro. Poi è Beghetto a non inquadrare lo specchio della porta. Al 36’ l’episodio clou: Ciano finalizza in rete una splendida azione, ma la gioia viene spezzata dalla Var per un fallo ravvisato a centrocampo. Nella ripresa Gattuso inserisce Conti e Laxalt per dare più rapidità, ma lo spartito non cambia. Anzi, i pericoli li crea il Frosinone: al 25’ Ghiglione esalta Donnarumma, che poi compie il miracolo al 92’ su Ciano, salvando il Milan dalla capitolazione.

