«Non siamo certamente soddisfatti del cammino compiuto fino a questo momento, ma ritengo che abbiamo delle buone chance da poterci giocare». Si è espresso così sulla stagione del Frosinone il presidente del club, Maurizio Stirpe, con i ciocari attualmente penultimi in Serie A con 8 punti all'attivo, una vittoria, 5 pareggi e 9 sconfitte.



«Soprattutto all'inizio abbiamo avuto un andamento non soddisfacente - prosegue Stirpe a margine del Premio Andrea Fortunato nella sala Giunta del Coni -. Un punto nelle prime 8 partite. Questa è la conseguenza dell'essere partiti in ritardo, aver chiuso i playoff con ritardo e la vicenda del Palermo ha inciso sulla programmazione della società, tutte fasi che hanno influito sull'andamento dei primi 3 mesi». © RIPRODUZIONE RISERVATA