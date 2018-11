Sabato 17 novembre, con inizio alle ore 15, al Benito Stirpe, il Frosinone affronterà in amichevole il Perugia che, dal canto suo, riposerà nel campionato di Serie B. La gara si giocherà a porte chiuse e vi potranno assistere soltanto i giornalisti. L’amichevole servirà ai due tecnici per testare le condizioni fisiche e i meccanismi di gioco dei propri uomini in vista del ritorno in campo la settimana successiva. Il Frosinone, il 24, affronterà l'Inter al Meazza. © RIPRODUZIONE RISERVATA