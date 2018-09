Record storico d’incasso al botteghino per il Frosinone calcio in occasione della sfida con i campioni d’Italia della Juventus. Dopo circa un’ora dalla vendita libera dei circa 1.700 biglietti rimasti disponibili per il «Benito Stirpe» tra tribuna est e tribuna centrale, il sold out era assicurato. L’incasso ufficiale verrà reso noto solo domani, ma lo stadio per la prima volta sarà esaurito in ogni ordine di posto. In totale ci saranno 16.227 spettatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA