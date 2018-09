Prendendo in prestito il termine dal gergo ciclistico, Daniel Ciofani, 33 anni, sesta stagione al Frosinone, ha finalmente «scollinato» dopo un calvario durato circa 5 mesi. Operato in Finlandia il 17 aprile al bicipite femorale della gamba destra, ora il bomber può tornare a dare una grossa mano alla squadra nel tortuoso cammino verso il traguardo della salvezza. Nella prima stagione del Frosinone in Serie A, Ciofani andò a segno 9 volte e, in quello in corso, vorrebbe rompere il ghiaccio già alla ripresa del campionato. Proprio sabato 15 settembre nell’anticipo serale che al Benito Stirpe vedrà la formazione di Longo misurarsi con la Sampdoria di Giampaolo. A meno di imponderabili contrattempi (gli scongiuri sono d’obbligo), Ciofani contro i blucerchiati ci sarà. Se da titolare o partendo dalla panchina, questo è da vedere.

Venerd├Č 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA