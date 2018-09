Sguardo sereno di chi sa di aver dato tutto. Moreno Longo ha poco da rimproverare al suo Frosinone. Mastica un po’ amaro per il primo ko contro Inzaghi. Eh già perché a livello di Primavera lo aveva battuto per ben tre volte. «Se fossimo andati via da qui con un pareggio non avremmo rubato nulla. Quando da neopromossa affronti le prime cinque o sei della classifica, la partita devono farla gli avversari, ma ho visto passi avanti», il commento del tecnico.

Luned├Č 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA