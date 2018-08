Il nuovo Frosinone rivoluzionato dal calciomercato si tuffa nella seconda avventura nell’olimpo del calcio: stasera i Leoni faranno l’esordio a Bergamo contro l’Atalanta. Mister Longo sprona:

«Gli avversari sono sicuramente più avanti e il sorteggio non ci ha certo favoriti. L’Atalanta è la peggiore squadra che potessimo trovarci di fronte all’esordio. Peraltro ha cambiato poco, gioca a memoria e conosce lo spartito molto bene. Però non possiamo cambiare il calendario, quindi bisogna tirare su le maniche e scendere in campo con le motivazioni giuste. Ci stiamo preparando con grande entusiasmo, consapevoli che per noi è una ghiotta opportunità di poterci misurare con le grandi che affronteremo con grande umiltà. Allo stesso tempo, comunque, vogliamo dimostrare di poter far parte anche noi di questa categoria. In queste prime tre partite vogliamo conquistare il maggior numero di punti contro chiunque, senza fare regali agli avversari».

