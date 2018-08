Il Frosinone chiude la fase estiva di calciomercato rispettando in pieno quelle che erano state le promesse del club. Più che una rivoluzione è stata una rifondazione.



In rapida successione sono arrivati Capuano, 26 anni, difensore centrale, acquistato a titolo definitivo dal Cagliari dove era rientrato dal prestito all’Udinese, per una cifra intorno ai 500mila euro, Cassata, 21 anni, centrocampista centrale dal Sassuolo, Joaquin Ardaiz, 21 anni, centravanti uruguaiano dal Chiasso che lo aveva preso da El Tanque Sisley di Montevideo, e Pinamonti, 21 anni, punta dall’Inter. I tre giovani talenti approdano in Ciociaria in prestito.

Il mercato, dunque, per il club giallazzurro si chiude con 16 arrivi e 8 uscite. I primi sono quelli dei portieri Sportiello e Iacobucci, dei difensori Goldaniga, Zampano, Capuano, Molinaro, Salamon e Ghiglione, dei centrocampisti Hallfredsson, Crisetig, Vloet e Cassata, degli attaccanti Perica, Campbell, Ardaiz e Pinamonti. Le partenze, invece, sono quelle relative a Volpe, Vigorito, Terranova, Matteo Ciofani, Koné e Citro, più le due uscite di Crivello (svincolato) e Russo che ha rescisso il contratto.

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:33



