E' tutto pronto allo stadio Stirpe di Frosinone per l'arrivo della Roma di Eusebio di Francesco. I giallorossi domani alle 19 affronteranno l'Avellino, compagine di serie B, in un test precampionato a un mese dall'inizio del campionato.



In occasione della gara amichevole, la Questura di Frosinone invita i sostenitori delle rispettive squadre a seguire i percorsi consigliati.



TIFOSI DELLA ROMA



Dal Casello A1 di Frosinone proseguiranno sulla SS 156 Monti Lepini, poi Via Madonna delle Rose, Via Selva Casarino, Via Caravaggio, Via Michelangelo,Viale Olimpia.

L’area di sosta consentita sarà quella all’interno del palazzetto dello sport - fino ad esaurimento posti – e lungo viale Michelangelo, per poi accedere alla curva sud – comprensiva del settore sud – ovest – e F, G, H della tribuna est .



TIFOSI DELL’AVELLINO



Dal Casello A1 di Frosinone proseguiranno sulla SS 156 Monti Lepini, poi via Armando Fabi per seguire il percorso pedonale di Via dei Giochi Delfici ed accedere alla curva nord e ai settori A, B e C della tribuna est.







