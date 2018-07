Goleada del Frosinone alla nazionale terremotati di Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice e attuale consigliere regionale del Lazio. Nel primo test stagionale, a Ferentino, è finita 24-0 per la squadra di Longo e il primo gol lo ha segnato il neo giallazzurro Goldaniga dopo 12 minuti. Per la formazione canarina si è trattato di un proficuo allenamento alla vigilia della partenza per la tournée in Canada. Oltre al difensore centrale, arrivato in prestito dal Sassuolo, hanno segnato Citro (5), Beghetto (2), Sammarco (2), Konè (1), Matarese (3), Chibsah (2), Dionisi (3), Terranova (1), Ciano (1), Besea (3).

Lunedì 16 Luglio 2018



