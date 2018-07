Prime parole da giallazzurro anche per il mediano Crisetig, secondo neo arrivato al Frosinone. «Ho valutato più di una opzione, ma quando è stato il momento di prendere una decisione, ho scelto il Frosinone - ha spiegato il mediano friulano -. Questa società in crescita sotto ogni punto di vista ha creduto in me e io con i fatti voglio ripagare la fiducia accordatami. Mi auguro che per il sottoscritto la prossima sia la stagione del riscatto. Voglio solo giocare, in quale ruolo lo deciderà il mister». Sull’impatto ambientale, invece, Crisetig ha ammesso: «Ho avuto ottime impressioni sin dal primo giorno e andrà sempre meglio. Credo che il Frosinone abbia tutto per rimanere stabilmente in Serie A. Siamo pronti a sudare, a correre e a lottare per l’obiettivo».

