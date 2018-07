Saranno almeno sei gli arrivi nel Frosinone prima della partenza per il Canada dove, dal 17 luglio al primo agosto, la squadra di Moreno Longo completerà la preparazione precampionato il cui inizio coinciderà con il giorno del raduno, non ancora comunicato dalla società, ma che presumibilmente sarà tra domenica e lunedì prossimi a Ferentino.

È quanto dichiarato dal presidente Maurizio Stirpe nel corso di un'intervista a una radio canadese in lingua italiana e apparsa integralmente sul sito ufficiale del club.

Nell’ultimo passaggio dedicato alla situazione di mercato, il numero uno del Frosinone ha precisato: «Stiamo lavorando per portarvi in Canada almeno sei giocatori importanti. Abbiamo finito tardi il campionato, abbiamo dovuto pensare all’adeguamento organizzativo per disputare il campionato di Serie A. Ora ci stiamo calando nel mercato, abbiamo iniziato sabato scorso».

