di Maurizio Di Rienzo

L'amore dei tifosi nei confronti dei colori giallazzurri del Frosinone, non viene mai meno. Anzi nei momenti difficili, se possibile, cresce ulteriormente. Il popolo ciociaro che stravede per la propria squadra, fa quadrato auspicando il ritorno di tempi migliori. La fiducia non scema, ma si rinforza, insomma. Ne è una dimostrazione la sottoscrizione degli abbonamenti per il secondo campionato in Serie A della squadra allenata da Moreno Longo, tecnico riconfermato dal presidente Stirpe fino al 30 giugno 2020, addirittura 6 mesi prima della promozione. Al momento sono circa 10.000 le tessere acquistate dai sostenitori giallazzurri per godersi la stagione agonistica 2018-2019 e, in modo particolare, le esibizioni dei propri beniamini, impegnati nel tortuoso cammino verso l'obiettivo della salvezza. Il traguardo auspicato dallo stesso amministratore unico del club, pertanto, è ormai prossimo ad essere raggiunto. Nonostante tutto, dunque, c'è una corsa quotidiana alla sottoscrizione degli abbonamenti tanto che da qui alla chiusura della campagna, il cui termine non è stato ancora fissato dalla società, il numero degli stessi è destinato a salire. Il tetto (6.953) dell'anno scorso in Serie B, è stato abbondantemente superato.Nel frattempo il Frosinone, stufo di essere diventato il facile bersaglio da parte dei denigratori per professione, e tra questi anche alcuni media, ha deciso di rompere gli indugi e di mettere dei paletti, per porre fine una volta per tutte ad una vera e propria campagna denigratoria e agli insulti gratuiti di cui è stato fatto oggetto dal giorno della promozione ad oggi. Stufo di continuare a mostrare l'altra guancia e di subire in silenzio, il club di Stirpe fa la voce grossa e ammonisce: "Sui social del Frosinone Calcio, ognuno ha sempre potuto esprimere il proprio parere con estrema libertà, purché questi restino tali. A questo punto è arrivato il momento di dire basta. Basta a chi tenta in ogni modo di infangare il nome della società con una rabbia inaudita, senza alcun rispetto. Basta con attacchi alla nostra terra, alla nostra gente e ai nostri giocatori". Ed ecco l'affondo finale: " Il Frosinone Calcio informa che tutti i commenti ingiuriosi presenti sui nostri canali social, sono stati inviati alle Autorità giudiziarie, le quali stanno provvedendo al riconoscimento degli utenti ritenuti responsabili, con conseguente possibilità di avvalersi del Daspo elettronico". Il deterrente è servito. Da questo momento in poi, non sarà più permesso a nessuno di gettare fango sul club giallazzurro, sulla terra ciociara, sui suoi abitanti e sui giocatori della squadra di Longo. Il Frosinone Calcio ha messo tutti sull'avviso e la speranza è che tutti ne facciano tesoro e cambino atteggiamento.