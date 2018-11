© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cade, batte la testa e muore carbonizzata davanti al camino.La tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Casalattico (nella Valle di Comino), dov’è morta Pasqualina Crinca 85 anni del posto. Per lei inutili tutti i soccorsi, quando i carabinieri e i vigili del fuoco sono arrivati nella sua abitazione per lei non c'era più nulla da fare. Il corpo dell’anziana era stato quasi interamente avvolto dalle fiamme che dal camino si sono propagate agli indumenti e a una poltrona. Immediati gli accertamenti che hanno circoscritto il tutto ad in incidente domestico. Il Pm di tiro alla Procura di Cassino, dopo l’intervento del medico legale, ha concesso il nulla osta per i funerali. I fatti. Intorno alle 15.45 la donna, con problemi di deambulazione, si trovava all'interno della sua abitazione in contrada La Macchia a Casalattico.Era vicino al camino, si è alzata, ma è caduta ed ha battuto la testa, ha perso conoscenza. Era talmente vicina alle fiamme del camino che in un attimo hanno attecchito il maglione. Pian piano le fiamme si sono propagate a buona parte del corpo fino ad arrivare a una poltrona dov’era seduta la donna. L’anziana, con problemi di deambulazione, non viveva da sola. A fare la triste scoperta un familiari che si era momentaneamente allontanato per svolgere delle delle faccende domestiche. Terribile la scena che si è trovata di fronte.Immediata è stata la chiamata al 118, ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i carabinieri della della compagnia di Sora diretti da colonnello Fabio Cagnazzo e dal tenente Marco Cianfarani, i quali hanno subito avuto la conferma dai sanitari che la donna era morta sul colpo. E’ stato avvertito il magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Cassino, la dottoressa Chiara D’Orefice, la quale ha chiesto l’intervento nell’abitazione di contrada La Macchia del medico legale. Gli accertamenti hanno subito chiarito che la donna, conosciuta e stimata a Casalattico, era rimasta vittima di una caduta accidentale con conseguente morte. Una dinamica chiara, tant’è che non si è reso necessario nessun altro accertamento medico - legale, per cui la salma è stata subito restituita alla famiglia per i funerali. La notizia della morte dell’anziana si è subito diffusa nella località La Macchia, tra amici e parenti. In molti si stanno stringendo al dolore dei familiari.