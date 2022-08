Lunedì 1 Agosto 2022, 09:02

Ultimato il ciclo di amichevoli, con la vittoria casalinga di sabato contro la Ternana, il Frosinone si tuffa nella settimana che lo porterà al debutto stagionale nelle partite ufficiali. Domenica 7 agosto, infatti, al Brianteo di Monza sarà già partita da verdetto. Si debutta in Coppa Italia, con il preliminare in gara unica sul campo della neo promossa in A. I canarini approcciano questo match, al quale seguirà la domenica successiva il debutto in campionato a Modena, forti dei riscontri avuti nelle amichevoli precampionato, con ancora il cantiere aperto sul fronte del mercato. Sotto questo versante ieri si è diffusa la notizia dell'imminente arrivo in giallazzurro del trequartista di proprietà del Torino, Ben Lhassine Kone.

Il classe 2000, maturata la sua esperienza in B al Crotone, arriverebbe a Frosinone in prestito con diritto di riscatto. Un mercato sempre attivo quello del direttore tecnico Angelozzi. Attivo anche in uscita. In questo senso, la mancata convocazione per l'amichevole contro la Ternana di Ciano ed Tribuzzi fa pensare ad una imminente cessione dei due. Cessione importante soprattutto quella di Ciano, diventato giocatore bandiera del club frusinate. Del resto, il gran numero di arrivi nel reparto offensivo faceva presagire qualche movimento in uscita, anche clamoroso in questo senso. Vedremo se nelle prossime ore queste voci, sia per quanto riguarda l'arrivo di Kone che per le partenze di Ciano e Tribuzzi, si trasformeranno in realtà.

Intanto c'è da commentare la buona prestazione dei giallazzurri di sabato. Vero che la Ternana non è squadra di primissima fascia, ma è altrettanto vero che la formazione di Cristiano Lucarelli è supercollaudata, essendo in pratica la stessa che ha affrontato il finale della scorsa stagione. Anche il Frosinone, pur vantando in rosa tanti volti nuovi, ieri si è schierato in campo al fischio d'inizio con molti giocatori della passata stagione agonistica, ad eccezione del portiere Turati, di Lucioni, Caso e Moro. C'è stato poi spazio anche per i vari Monterisi, Loria, Kujabi e Ciervo, per rimanere ai volti nuovi. Un Frosinone che si presenta alle gare che contano con due vittorie nelle due amichevoli importanti e quattro gol realizzati. Tre di questi sono stati proprio dei nuovi: Moro, Lucioni e Ciervo.

Partite nelle quali si è visto anche qualcosa di nuovo sotto il profilo del modulo scelto da Grosso. L'allenatore canarino si è infatti schierato con un inedito (per i minuti iniziali) 4-4-2, con la coppia offensiva formata da Caso e Moro. Nessuna sorpresa invece in difesa, con il quartetto formato al centro da Lucioni e Szyminski e sulle fasce da Oyono e Cotali. Il primo tra i due, che ben sa di doversi guadagnare minuti importanti nell'undici e, chissà, anche un posto da titolare, è stato particolarmente attivo nel primo tempo e dalla sua parte sono uscite anche azioni importanti.

A centrocampo la novità è stata quella di Haoudi, affiancato a Lulic, Rodhén e Boloca. Un centrocampo nel quale nel secondo tempo si è visto anche Kujabi e, soprattutto, Garritano, che ha dimostrato di aver superato i problemi fisici che lo avevano bloccato sette giorni prima, con gran sollievo suo e di tutta la squadra. Grosso è poi tornato al classico 4-3-3, cercando di trovare nell'aiuto degli attaccanti alla costruzione del gioco un elemento fondante del suo Frosinone futuro. Ottimo anche l'inserimento di Ciervo, subito in gol e presente nei meccanismi della squadra. Così come sulla fascia opposta, l'ex interista Caso ha fatto vedere cose pregevoli. Si è concesso una giornata di riposo, sul versante del gol, Luca Moro, ma su di lui sono riposte grandi aspettative e c'è da scommettere che sarà il riferimento numero uno dell'attacco centrale canarino. Un attacco che può vantare altri nomi importanti, come quelli di Mulattieri, Borrelli e Parzyszek. Insomma la concorrenza in quel reparto non manca, anche con la partenza di Ciano.