Schede segnate e inchiesta sulle elezioni amministrative a Piedimonte San Germana: il Consiglio di Stato sospende il giudizio.

“Il Collegio - si legge - ritiene necessario disporre la sospensione del giudizio, sino alla definizione del giudizio di falso pendente in sede civile, in quanto la questione di falso, che non appare manifestamente infondata o dilatoria, stando agli elementi finora acquisiti nell’ambito del procedimento penale, assume carattere pregiudiziale, investendo i documenti che costituiscono il presupposto per l’eventuale accoglimento dell’impugnazione”.



I giudici del Consiglio di stato, in pratica, ritengono necessario aspettare la definizione del giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino (sede civile), dove la difesa dell’attuale primo cittadino, Gioacchino Ferdinandi, si è rivolta per far dichiarare falsi i documenti allegati alle causa dinanzi al Consiglio di Stato. Una vicenda di giustizia amministrativa che s’intreccia sia con quella penale ancora in corso - dov'è stato accertato che 53 schede sono state segnate dalla stessa mano - sia con quella civile, che, appunto, ruota attorno alla querela di falso. La questione, però, è scaturita tutta giudizio amministrativo, dove l’attuale capogruppo di minoranza Ettore Urbano, ha chiesto l’annullamento delle elezioni perché riteneva che diverse schede assegnate al sindaco Ferdinandi fossero caratterizzate da segni di riconoscimento: cerchi, quadrati e tondini. A gennaio 2018 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e disposto il riconteggio. Lo scorso aprile in Prefettura a Frosinone, dinanzi al dottor Ernesto Raio, è stato scoperto che le schede segnate, tutte attribuite al sindaco Ferdinandi, erano ben 59. A quel punto lo stesso sindaco ha temuto un sabotaggio e si è rivolto alla Procura di Cassino. La polizia, coordinata, dal Pm Roberto Bulgarini Nomi, ha acquisito atti in Comune. C’è stata con una consulenza calligrafica ha accertato che, in almeno 53 schede, quei segni appartenevano alla stessa mano.

A quel punto la difesa del sindaco Ferdinandi, rappresentata dagli avvocati Massimo Di Sotto e Giuseppe Di Mascio, visto che è ancora in piedi il giudizio amministrativo ha presentato querela di falso, e il Consiglio di Stato con ordinanza, depositata ieri, ha sospeso il giudizio.

