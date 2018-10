© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abbandono incontrollato di rifiuti: multato un operaio a Boville Ernica. A incappare nei controlli della polizia locale, disposti dal sindaco Perciballi a tutela dell’ambiente, è stato un uomo di mezz'età. Nei suoi confronti è stata emessa una sanzione di 300 euro. In base alla ricostruzione, resa nota in una nota del Comune di Boville, l'operaio ha abbandonato diversi sacchi di rifiuti solidi urbani, con all’interno per lo più carta, plastica e vetro, su una piazzola lungo la strada provinciale per Panicelli, a Boville Ernica, ma è stato individuato e multato dagli agenti della polizia locale."A permetterne l’individuazione – spiega il primo cittadino – è stata la meticolosità e l’attenzione con cui hanno operato gli agenti della polizia locale, ispezionando attentamente i rifiuti in cui sono state trovate prove che hanno permesso di risalire al responsabile. Saremo inflessibili – ha spiegato il sindaco Perciballi –. Nessuna pietà verso i trasgressori. I controlli andranno avanti a oltranza, sia rispetto all’abbandono incontrollato sia verso chi non conferisce i rifiuti differenziati correttamente: pugno di ferro contro chi non rispetta l’ambiente".