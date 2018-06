Boville al buio, interviene il sindaco.

«Lampioni della pubblica illuminazione spenti dall’una anziché dall’alba», così puntualizza il neo sindaco appena eletto Enzo Perciballi: «Non è stata una decisione mia, ma degli uffici. Non ci sono i soldi in bilancio. Ora non ho il potere di fare nulla. Dopo l’insediamento della Giunta troveremo una soluzione».



Nella stessa nota, tra l'altro, si legge: «Restano accese fino all’alba solo nel centro storico. Il provvedimento è stato fatto partire lunedì 11 giugno, ma era stato deciso diverse settimane prima». Poi si aggiunge: «Un sistema adottato già da altri Comuni anche limitrofi – spiegano dall'ufficio patrimonio – Siamo stati costretti per problemi di bilancio. La decisione è stata solo nostra. Il sindaco non c’entra nulla».



«Io non ne sapevo nulla. Respingo fermamente le ingiuste accuse che mi sono state mosse soprattutto sui social - spiega il sindaco Perciballi -. Rispetto la volontà degli uffici, perché finora non ho il potere di decidere. Devo prima di tutto far insediare il Consiglio comunale per la convalida degli eletti e formare la Giunta. Dopodiché valuteremo la situazione ed eventuali soluzioni diverse da quella adottata. Ed eventualmente apporteremo modifiche agli orari, magari aumentando il tempo di accensione». Poi ha aggiunto: «Se non ci sono i soldi andremo a reperirli, verificando la possibilità di fare una variazione di bilancio. Se ciò non sarà possibile attueremo i provvedimenti necessari, vista la situazione in essere».



Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:26



