«Esprimo piena solidarietà alle famiglie che in questi giorni sono state vittime dei ladri, subendo furti in casa. Sentirsi violati nell’intimità della propria dimora e degli effetti personali è cosa grave che nessuno mai dovrebbe subire».Sono le parole del sindaco di Boville Ernica, Enzo Perciballi, dopo i recenti furti che si sono registrati sul territorio cittadino. «Ringrazio le forze dell’ordine presenti sul territorio, in particolar modo i carabinieri per i capillari servizi di controllo e di prevenzione che da molto tempo stanno mettendo in atto sul nostro territorio e grazie ai quali sicuramente stanno ponendo un significativo argine al grave problema. Ripongo la massima fiducia nel loro operato ed esprimo vicinanza alle famiglie vittime dei malviventi» ribadisce il primo cittadino, che aggiunge: «Devo tuttavia mio malgrado smentire l’accostamento di tali fenomeni criminosi alla questione della pubblica illuminazione che non sarebbe accesa per tutta la notte, ma solo dalle 20 alle 24, in quanto i furti in questione sono avvenuti presumibilmente proprio fra le 21 e le 22.30, ossia quando la pubblica illuminazione è accesa. Dal che se ne deduce che fra le due cose non c’è alcuna correlazione».