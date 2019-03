Domani, alle 9,30, presso lo stadio del nuoto di Frosinone, in Viale Olimpia, si terrà la seconda data del XIX Trofeo Scuole Nuoto «Memorial Fabio Gori», organizzato dall'Unione Sportiva delle Acli di Roma e Provincia.

Il torneo è dedicato a Fabio Gori, atleta e dirigente del settore nuoto di Us Acli Roma, scomparso in giovane età. Questa seconda tappa viene anche dedicata a Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore di Roma colpito da un proiettile: parte delle quote d'iscrizione saranno versate al conto istituito in suo sostegno dalla Federazione Italiana Nuoto. Alla gara parteciperanno oltre 400 giovani nuotatori, provenienti da società della provincia di Roma, Viterbo e Avezzano. © RIPRODUZIONE RISERVATA