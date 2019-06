Frosinone, bonifiche di fossi e vegetazione lunga la Monti Lepini

Sono terminati i lavori di bonifica e manutenzione straordinaria di concerto tra il Comune di Frosinone e il consorzio Sud Anagni. Il primo step, alla fine del mese di ottobre 2018, a seguito di allegamento di tutta l'area adiacente a via Michelangelo. Anche grazie all'impegno del consigliere comunale Corrado Renzi, il Consorzio, alla fine del mese di febbraio 2019, ha iniziato la bonifica dell'intero tratto del Fosso della Ficuccia che ha riguardato la parte sottostante di via Monti Lepini incrocio via Mascagni, lato destro e sinistro della strada, parcheggio Agenzia delle Entrate, per proseguire lungo via Michelangelo e finire dopo l'incrocio di via Selva Casarino.

La stessa bonifica ha interessato anche la parte sottostante, a monte e a valle, con l'attraversamento della tratta ferroviaria, in accordo con i responsabili di Trenitalia. © RIPRODUZIONE RISERVATA