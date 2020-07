Servizi sociali sempre più poveri al comune di Frosinone. Il prossimo bilancio di previsione per l'anno 2020 approderà in Consiglio giovedì, o venerdì alle 18 in seconda convocazione. La crisi economica dell'ente sottoposta al piano di rientro dalla Corte dei Conti, i continui debiti fuori bilancio e le risorse sempre minori che arrivano da Stato e Regione stanno mettendo in crisi le casse comunali.

Così ancora una volta si procederà ad operare alcuni tagli, e non verrà risparmiato il settore dei Servizi Sociali che, di solito, va incontro ai bisogni reali dei cittadini più deboli. Così nel quadro del prossimo bilancio di previsione sono previsti tagli per oltre 400 mila euro. Ben 140 mila euro in meno per il settore dei minori (le rette che riguardano una ventina di ragazzi), 150 mila euro destinate al sostegno degli anziani e 127 mila euro destinati all'assistenza domiciliare. In quest'ultimo caso, a rischio, saranno i servizi di prossimità e di assistenza a casa per 12 persone con problemi di disabilità e solitudine che prima venivano assicurati indipendentemente dal reddito ed oggi solo per chi dimostra di avere percepito un reddito annuale inferiore ai 13 mila euro.

In questo quadro si va ad aggiungere la decisione di esternalizzare le gestioni del campo Zauli e il Palasport ritenute eccessivamente onerose per le casse comunali (circa 120 mila euro di spesa l'anno solo per servizi di guardiania e spese di utenze) che ha causato la sospensione dal lavoro di 12 addetti delle cooperative che si occupavano di queste strutture.

Tra gli altri punti all'ordine del giorno tutti temi attinenti la programmazione economica e finanziaria dell'ente di piazza VI Dicembre. Si dovrà approvare la proroga per le scadenza Tari per l'anno 2020 causa emergenza Covid-19, l'approvazione delle nuove tariffe Tari, Imu e sulle imposte della Pubblicità ed affissioni. Dopo aver superato con estrema facilità il rendiconto di bilancio del 2019, la giunta Ottaviani cercherà di passare indenne anche lo scoglio del bilancio prima del rompete le righe generale del periodo di vacanze estive.

Nel prossimo Consiglio comunale, anche a livello politico, ci saranno novità tutte interne alla coalizione di centro-destra. Domenico Fagiolo fuoriuscito dalla Lega da qualche settimana e poi entrato nel gruppo misto, da questo consiglio comunale sarà portavoce delle istanze di Fratelli D'Italia. Rientra in Consiglio comunale anche Sergio Crescenzi che eletto nelle file della lista civica Lista per Frosinone aderirà al gruppo misto prendendo il posto di Isabella Diamanti.

La seduta sarà ancora una volta si terrà, per questioni di sicurezza e di garanzia del distanziamento sociale per Covid-19, nella sede di piazzale Europa presso la sala della protezione civile sita nella struttura Centro Città.



