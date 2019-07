Nella seduta del Consiglio provinciale di oggi sono stati approvati il bilancio di previsione per l’anno 2019 e quello pluriennale 2019-2021, oltre alla relazione illustrativa dei dati relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018.

Si tratta di documenti centrali del ciclo di programmazione e controllo dell’ente, che devono assolvere contemporaneamente alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, economico-finanziario e informativo nonché esprimere, con chiarezza e precisione, gli obiettivi, il fabbisogno finanziario e la sostenibilità.

Ora il bilancio passerà in assemblea dei sindaci per l’approvazione prima di tornare nuovamente in Consiglio per il via libera definitivo.

In apertura di seduta è stata votata la surroga del consigliere Gioacchino Ferdinandi con il consigliere Sergio Iannetta di Belmonte Castello. © RIPRODUZIONE RISERVATA