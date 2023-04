Venerdì 28 Aprile 2023, 06:54

Con le designazioni arbitrali dei dieci incontri in programma (a Frosinone fischierà Alessandro Prontera di Bologna) è partita ufficialmente la 35ma giornata del campionato di Serie B. Una giornata che potrebbe emettere i primi verdetti, il più importante dei quali riguarda direttamente il Frosinone che, affrontando nel posticipo di lunedì primo maggio alle 20.30 la Reggina, chiuderà di fatto il turno. I canarini giocheranno avendo acquisito i risultati delle avversarie, in primis quello del Bari, in campo al San Nicola alle 15 contro il Cittadella. In caso di pareggio o di sconfitta dei pugliesi nel match contro i veneti, i canarini potranno scendere in campo per centrare, con una vittoria, la meritata promozione matematica in Serie A con tre gare di anticipo. I baresi infatti, dopo la vittoria esterna di Pisa (risultato comunque non ancora omologato), per tenere vive le loro speranze di promozione diretta, devono puntare al bottino pieno contro un Cittadella decimato dalle squalifiche (Crociata, Giraudo e Varela) e che in classifica si trova impelagato nel pieno della zona playout. Anche ai veneti servono punti, come alla Reggina ospite dei giallazzurri e in lotta per un posto nei playoff (attualmente ottava con 46 punti). Sulla Reggina, però, dopo il -3 subito per la decisione del Tribunale Federale sui mancati adempimenti economici nei termini, per i quali la società calabrese ha comunque presentato ricorso alla Corte Federale di Appello, sono arrivati da parte della Procura Federale nuovi deferimenti per mancati pagamenti salariali che potrebbero portare ad una nuova penalizzazione. Logico che mister Inzaghi stia lavorando con i suoi isolandosi da tali voci e cercando sul campo il riscatto che una squadra forte e completa come quella amaranto può avere in ogni momento su ogni campo. Attenzione quindi ad una Reggina ferita, che farà del tutto per rispondere sul campo alle vicissitudini extra calcistiche.

Anche in casa Frosinone però l'input dato da mister Grosso è quello di guardare solo a se stessi e mettere in campo lunedì sera la miglior prestazione possibile. Il Frosinone è più che mai padrone del proprio destino ed ha davanti ancora quattro occasioni per compierlo con il successo che, visto l'andamento complessivo della stagione, indubbiamente merita. Per farlo i canarini, orfani di Mulattieri, devono ritrovare la via del gol, strada smarrita negli ultimi tempi. Negli ultimi sei incontri infatti i giallazzurri sono andati in rete solamente in tre occasioni, con una media di 0,5 reti a partita, ben distante dallo straordinario 1,7 di media reti totalizzato nei precedenti 28 incontri. E' altrettanto vero che in questi sei incontri la porta di Turati è stata battuta in due sole occasioni, rimanendo inviolata nelle restanti quattro partite, numeri che hanno fatto salire alla cifra record di 20 i clean sheet totalizzati della difesa canarina in questa stagione. Tornando alla ricerca della incisività offensiva, Grosso potrà contare lunedì sul rientro di Giuseppe Caso, il quale, scontata la giornata di squalifica, potrà tornare a dare il suo indispensabile contributo alla causa del Frosinone in questo momento decisivo.

Ieri l'ambiente giallazzurro è stato colpito dal gravissimo lutto della scomparsa di Curzio Stirpe, fratello del presidente Maurizio, al quale il Frosinone Calcio ha espresso il proprio cordoglio esteso a tutta la famiglia.

