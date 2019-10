© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla cascate al lago. E' la ciclostorica che attraversa Isola del Liri e la Valle di Comino domenica. Bici e indumenti d'epoca anche per promuovere la mobilità attiva.Biciclette, abbigliamento e accessori ante 1987. Queste le condizioni per partecipare alla seconda edizione della Ciclostorica “dalle Cascate al Lago” con partenza e arrivo ad Isola del Liri in via Cascata.L'evento, patrocinato anche dal coordinamento Fiab Lazio (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), è stato presentato presso la stazione ferroviaria di Isola del Liri dal presidente della Ciclistica Isola del Liri - Leone Team, Domenico Bartolomucci.Alla presentazione hanno preso parte, tra gli altri, Giampaolo Tomaselli, consigliere comunale di Isola del Liri con delega ai rapporti con le associazioni e ambiente, Mattia Lupo, consigliere comunale di Broccostella con delega al Turismo, Pasquale Cartella, coordinatore regionale Fiab Lazio, Paolo Furnò, della Nova Unione Velocipedistica Italiana.Si tratta di una manifestazione ciclistica ludica non competitiva che persegue l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche, storiche, religiose ed enogastronomiche della Valle del Liri e della Valcomino.La seconda edizione è dedicata al grande campione del ciclismo italiano Ottavio Bottecchia (1896-1927) che ha pedalato sulle strade della Valle del Liri con le sue partecipazioni nel 1922 e nel 1923 alla Corsa XX Settembre, una “classica” spesso prova del campionato italiano.La manifestazione si sviluppa su due percorsi in parte coincidenti e dedicati a due personaggi della Roma antica e repubblicana, entrambi espressione del nostro territorio. Quello breve, di circa 37 km, è denominato Cicerone ed è dedicato al grande oratore arpinate Marco Tullio Cicerone. Questo percorso ricalca essenzialmente il corso dei fiumi Liri e Fibreno, collegando idealmente e concretamente due risorse naturali di particolare pregio e bellezza: le Cascate del Liri che si trovano nel centro storico della città e la Riserva naturale regionale del Lago di Posta Fibreno.Il percorso lungo, di circa 80 km, è denominato Munazio Planco ed è dedicato al politico e comandante romano Lucio Munazio Planco, di cui s'ipotizza un'origine atinate. Il percorso si inoltra nel cuore della Valcomino fino a raggiungere Atina per pedalare lungo il fiume Melfa. Il ritorno è per strade collinari e panoramiche, con splendide vedute sul versante laziale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.