Il sogno della promozione diretta in Serie A, per il Frosinone è sfumato proprio sul filo di lana. Incredulità e delusione per i 16.000 tifosi giallazzurri presenti sugli spalti del Benito Stirpe che p regustavano già la festa. Tutto rimandato, invece. La sfida, decisiva per i padroni di casa in ottica salto diretto di categoria, infatti, si è chiusa in parità (2-2). Il Frosinone, quindi, ha concluso a 72 punti, gli stessi del Parma che ha vinto a La Spezia. In vantaggio, però, negli scontri diretti, ha ha soffiato il secondo posto in classifica ai ciociari. Per un gol in più gli emiliani hanno avuto la meglio guadagnando la Serie A. Dionisi e compagni a questo punto dovranno giocarsi la promozione ai playoff, E non sarà sicuramente facile visto che affronteranno la vincente dello spareggio fra il Bari e il Cittadella, una partita secca, che si disputerà al San Nicola la prossima settimana. Il Frosinone giocherà la gara di andata in trasferta il 29 maggio, quella di ritorno il 2 giugno in casa perché ha concluso la stagione regolare al terzo posto e, quindi, con un piazzamento migliore degli avversari. Incredibile, però, quanto è accaduto al Benito Stirpe

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:52



