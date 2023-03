Doppietta di Mulattieri e show di Caso, il Frosinone travolge il Venezia 3-0

Fabio Grosso stravolge la squadra dopo la vittoria infrasettimanale, ma il risultato non cambia. Il Frosinone s'impone per 3-0 nella sfida casalinga contro il Venezia. Ad aprire le danze è stato Mulattieri al 15' del primo tempo. Po il raddoppio di Caso al 2' del ripresa, oggi protagonista di un vero e proprio show sulla fascia sinistra, e qualche minuto dopo Mulattieri mette in cassaforte il risultato. Anche se i giallazzurri hanno sempre avuto il controllo della partita, senza mai correre rischi. Oltre agli autori dei gol, da segnalare anche la buona prestazione di Oyono che ha giocato dal primo minuto dopo diverso tempo e il solito Rohden, praticamente onnipresente. Vincono anche Bari e Sudtirol. Il Genoa gioca questa sera con il Cosenza. Sabato, ore 16.15, Lucioni e compagni andranno al "San Nicola" pe tentare l'impresa e allungare la volata verso la promozione in Serie A.