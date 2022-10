Un gol di Borrelli al 92' regala al Frosinone la terza vittoria di fila e il primato in classifica in serie B in attesa del posticipo della decima giornata tra Genoa e Ternana. Allo "Stirpe" non passa nessuno, nemmeno il Bari nel big match di giornata.

La squadra di Fabio Grosso in casa ha sempre vinto e mai subito gol. Festa sugli spalti - gremiti per l'occasione - per un Frosinone che sta regalando grandi emozioni.