© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un unico punto all’ordine del giorno per un voto che si preannuncia, salvo sorprese, unanime. L’acquisto del comune della Banca D’Italia per realizzarci la nuova e prestigiosa sede istituzionale è, infatti, un obiettivo comune da raggiungere sia per la maggioranza di centro destra che per l’opposizione di centro sinistra. Stasera (ore 18,30), il consiglio comunale è chiamato ad approvare la definitiva delibera per firmare il contratto con Banca Italia. Per una volta l’intera aula potrebbe votare in maniera compatta. Perché se l’amministrazione Ottaviani ha portato a compimento questo obiettivo è anche vero che l’acquisto della Banca D’Italia è sempre stato un pallino anche delle giunte precedenti di centro-sinistra ed in particolare del gruppo socialista che fa capo a Gianfranco Schietroma. Se la trasformazione di questo immobile abbandonato dal 2008 nella nuova sede del governo cittadino è un’operazione condivisa da tutti i partiti politici non mancano però alcuni chiarimenti che verranno posti dalle stesse opposizioni.