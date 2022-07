Frosinone, bimbo di 7 anni muore di Covid in ospedale. I familiari denunciano: «Non lo hanno trasferito in tempo a Roma»

Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, dove era ricoverato da questa mattina a causa di una crisi respiratoria dovuta al Covid 19. I familiari hanno sporto denuncia appena appresa la notizia del decesso, considerato che avevano chiesto con insistenza di trasferire il bambino a Roma, secondo quanto raccontato.

In ospedale è stata fatta intervenire la Polizia per chiarire l'accaduto. Secondo una primissima ricostruzione dei familiari pare non fosse immediatamente disponibile un'ambulanza per il trasferimento in rianimazone a Roma.