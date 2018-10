Ultimo aggiornamento: 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un patto per rilanciare il tessuto industriale e l’economia della Ciociaria. Da anni, troppi, in sofferenza e non a caso definita «area di crisi». Questa volta ci credono tutti, dal vicepremier Di Maio al governatore Zingaretti, dagli industriali agli amministratori provinciali. Sul piatto 10 milioni di euro stanziati dal ministero dello Sviluppo economico per un bando che sarà pubblicato entro dicembre da Invitalia, l’agenzia nazionale del dicastero: sarà destinato alle aziende (società di capitali) che intendano realizzare investimenti da almeno un milione e mezzo di euro non solo per i siti produttivi esistenti, ma anche per nuovi insediamenti. Sono previsti, inoltre, strumenti agevolativi per la formazione e il reimpiego dei lavoratori.Ieri mattina il presidente della Regione e il ministro del Lavoro Di Maio hanno firmato l’accordo di programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi complessa di Frosinone. Coinvolti 46 Comuni, 37 della Ciociaria e 9 della città metropolitana di Roma che ricadono nello stesso bacino. Con l’approvazione del bando sarà poi operativa la riserva obbligatoria del 20 per cento, ossia un quinto delle risorse, da inserire negli avvisi pubblici regionali rivolti alle imprese. In sostanza quello che già accade per l’area di crisi della provincia di Rieti. La Regione ha anche annunciato l’apertura di due sportelli, negli spazi attivi di Colleferro e Ferentino, per informare sulle opportunità previste dall’accordo.Il ministro Di Maio, commentando anche gli accordi siglati per le zone industriali di Gela e Venezia (il valore complessivo è di 45 milioni di euro), ha sottolineato: «Presto saranno più di 2000 i posti di lavoro. Sono tre impegni, tre primi mattoni per un progetto più ampio che guarda al futuro di tre zone industriali abbandonate che meritano di essere rilanciate».Soddisfazione è stata espressa anche dal governatore Zingaretti: «La sottoscrizione dell’accordo su Frosinone è molto importante perché interviene su un polmone produttivo del manifatturiero. Si conclude, così, una fase aperta nel 2016». Sul bando di Invitalia ha aggiunto: «Da solo mobiliterà almeno 50 milioni di euro di investimenti pubblico-privato per nuove aziende». Poi ha sottolineato: «Finalmente si sblocca la grande scommessa della bonifica della Valle del Sacco. Ci sono 36 milioni e mezzo di euro. Mancava quest’ultimo tassello. Ora siamo pronti. È una svolta per il territorio».Di «segnale molto positivo» parla il presidente di Unindustria Lazio, Filippo Tortoriello: «I 10 milioni di euro sono una somma significativa per tutte le imprese della provincia, che rappresentano il vero motore dell’economia locale. Ora, però, per raccogliere i frutti e ottimizzare le opportunità è necessario, al più presto, definire un quadro di regole chiaro per quanto riguarda il Sin della Valle del Sacco, come previsto dal protocollo firmato a marzo tra il Mise, la Regione e il Ministero dell’Ambiente. Problema questo che si va ad aggiungere alle lungaggini nel rilascio delle autorizzazioni, con particolare riferimento a quelle di carattere ambientale. Per il rilancio e la reindustrializzazione del territorio - conclude - bisogna anche intervenire sull’adeguamento e sulla messa in sicurezza delle infrastrutture al servizio delle aree industriali». Dello stesso avviso il presidente di Unindustria Frosinone, Giovanni Turriziani, che, sui permessi ambientali, sollecita «linee guida».Plaude all’intesa anche il presidente della Provincia, Antonio Pompeo: «L’accordo vuol dire che anche da noi si può fare impresa, che ci sono gli strumenti per investire e che questi sono arrivati grazie allo sforzo e al lavoro di un intero territorio. Ora concentriamoci sui progetti».Parte da qui, dunque, la nuova sfida per ridare impulso alla Ciociaria. Ora si spera che dall’annuncio all’erogazione dei fondi il passo sia breve.che rientrano nel patto sancito al Mise. Per la Ciociaria Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano; per l’area metropolitana romana Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni, Vallepietra, Valmontone.