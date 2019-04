Frosinone, avvistato un altro cinghiale in centro: è il secondo caso in pochi giorni

Forse voleva far visita agli Uffici dell’Agricoltura. Forse era attirato dai bidoni dei rifiuti accanto agli uffici della Regione. Di certo c’è che i cinghiali continuano ad imperversare in pieno centro a Frosinone. L’ultimo avvistamento (nella foto) è avvenuto nel parcheggio dell’ascensore inclinato dove l’animale stava passeggiando tranquillamente, praticamente davanti all’ingresso degli uffici della Regione (Assessorato all’Agricoltura). La situazione si fa sempre più insostenibile e pericolosa per l’incolumità delle persone e l’Anuu (l’ Associazione dei Migratoristi Italiani, impegnata nella tutela e la conservazione delle cacce tradizionali italiane) torna a chiedere l’intervento del Prefetto affinché possa radunare attorno ad un tavolo i rappresentanti delle Istituzioni per redigere un piano ad hoc. © RIPRODUZIONE RISERVATA