di Pierfederico Pernarella

Avrebbero dovuto portare via un'auto fermata perché senza assicurazione, peccato anche lui fosse sprovvisto della copertura assicurativa. E' successo ieri a Frosinone. Gli agenti della polzia stradale, in centro, hanno fermato una Volkswagen, condotta da una donna. Nel corso del controllo è emerso che il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa e la donna aveva la patente di guida scaduta.

I poliziotti, oltre alle multe, hanno proceduto anche al sequestro dell’auto. La signora ha quindi chiesto di contattare il soccorso stradale di sua fiducia. Quando è arrivato sul posto è venuto fuori che anche il carro attrezzi è sprovvisto della prevista assicurazione. Entrambi multati ai sensi del C.d.S. per un importo superiore a 1.700 euro.

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:27



