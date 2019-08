Investita mente attraversa la strada: paura per una ragazza.

È successo ieri pomeriggio a Pontecorvo, dove una ragazza di 22 anni, dopo l'impatto con l'auto in via XXIV Maggio, è rimasta ferita. L'automobilista, un uomo, si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118 carabinieri. La ragazza è stata stabilizzata e poi trasferita all'ospedale di Cassino, dove le sono state riscontrate fratture in varie parti del corpo. Per fortuna è sempre stata vigile e cosciente e non è in pericolo di vita. La strada è stata chiusa fino alle 20.